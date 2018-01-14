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В Грузии появился компромат на Порошенко
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В Грузии появился компромат на Порошенко 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Reuters

Грузинский телеканал «Рустави» обнародовал письма, компрометирующие президента Украины Петра Порошенко. В частности, датированное 3 февраля 2007 года письмо Порошенко к российским спецслужбам, где он будучи депутатом Верховной рады, просит у ФСБ разрешения на въезд в Санкт-Петербург. В письме содержатся заверения, что, находясь в России, он не будет участвовать в антироссийской кампании.

В другом письме он якобы ссылается на то, что является одним из создателей Партии регионов, видит своей задачей привлечение денег и больших инвестиций в российский бюджет, взамен же хочет только пообщаться с родственниками жены одного из своих сыновей.

>> Порошенко нашел новый шулерский способ давления на Россию

Пресс-служба администрации президента Украины уже заявила, что речь идет о подделке. В компромате на Украине увидели русский след.

«Обнародованные так называемые "документы" от имени Петра Порошенко является низкопробной подделкой и фейком, изготовленным и заброшенным телекомпании "Рустави-2" спецслужбой России», — говорится в сообщении на сайте президента Украины.

Одним из аргументов, свидетельствующим в пользу того, что письма ненастоящие, является то, что в 2007 году у Порошенко не могло быть родственников жены одного из его сыновей Порошенко, проживающих где бы то ни было, так как его сын Алексей женился в Киеве в 2013 году.

«Пресс-служба Администрации Президента обращается к СМИ с просьбой не распространять фейковую информацию», — говорится в тексте.

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