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США объявили в Сирии «мобилизацию»
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США объявили в Сирии «мобилизацию» 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Reuters

Возглавляемая США коалиция готовит силы для поддержания безопасности вдоль сирийской границы. Всего в них войдет 30 тысяч человек, которые будут действовать под руководством Сирийских демократических сил (SDF), сообщает The Defense Post со ссылкой на сотрудника пресс-службы коалиции Томаса Вила. Отмечается, что коалиция переквалифицирует 15 тысяч ветеранов-солдат SDF в пограничников.

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«Коалиция работает совместно с Сирийскими демократическими силами над созданием и обучением новых сирийских сил безопасности границы (СБГ). В настоящее время в первом наборе проходят подготовку примерно 230 человек, конечная цель — создать численность сил примерно в 30 тыс. человек», — сказал он, отметив, что выполнять свою задачу и дислоцироваться эти силы будут вдоль долины реки Евфрат, а также вдоль границ с Ираком и Турцией.

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