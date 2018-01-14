Украинская «Мара» поведала о любимых нарушениях

Украинская гонщица Эльнара Абиева, которую называют «второй Марой Багдасарян» за «геройства» на дорогах, рассказала изданию Life о своих «коронных» нарушениях. Как выяснилось, это пересечение двойной сплошной и проезд на красный сигнал светофора.

Первой машиной Абиевой была подаренная Mazda RX 8. Как раз тогда вышел фильм «Тройной форсаж: Токийский дрифт».

«Наверное, это странно для девушки. Но для меня машина — это жизнь. Первый мой штраф — это, наверное, вождение без прав. По законодательству Украины водить можно с 18 лет, а мне к тому моменту было 16», — рассказала она.

Абиева отрицает, что была лишена прав за вождение в нетрезвом виде.

«На самом деле всё было не так. Меня лишили прав, но у меня есть доказательства моей невиновности. Меня действительно хотели лишить прав на 1 год, но я планировала подать апелляцию. А так как были праздники, сделать этого не могла. Поэтому меня поймали без прав. Я бы никогда не села за руль пьяная», — заявила она.

Напомним, последний инцидент с Абиевой произошёл недавно во Львове. Автомобилистка сбила двух патрульных, которые попытались остановить ее после того, как на Peugeot она выехала на трамвайные пути встречного направления. Одного из них она протащила капоте около 500 метров. Он был госпитализирован на скорой с ушибами, ссадинами и переломом руки.

«Мне жалко его стало, я остановилась и сказала: "Слезай, и я уеду". В ответ он начал бить мне в лобовое стекло», — рассказала Абиева.

По словам Абиевой, она покинула Украину после этого инцидента. Некоторые предположили, что она могла уехать на этническую родину — в Азербайджан, но она это отрицает. Виноватой себя также не признает.

«Меня остановили с мигалками. Полицейские должны были предъявить документы, чего они не сделали. Я сказала им это сделать, на что они потребовали мои, разговаривали на повышенных тонах. Я закрыла окно и постаралась не нервничать, так как девушка горячих кровей. Они ещё раз постучались, я попросила вновь документы, чего сделано не было», — рассказала она, добавив, что после этого надавила на газ.