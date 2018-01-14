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Умер один из создателей «Побега из Шоушенка»
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От рака умер один из создателей «Побега из Шоушенка» и «Зеленой мили» 

Российская Газета 4 часа назад
Фото: kinopoisk.ru

В своем доме в Пасифик Палисейдс, Калифорния, 9 января умер 86-летний двукратный обладатель "Оскара", видный художник-постановщик Теренс Марш. Об этом сообщает Variety. Как уточнено, причиной смерти Марша стал рак, с которым художник боролся четыре последних года.

Марш получил свои "Оскары" за фильмы "Доктор Живаго" (Doctor Zhivago, 1975) и мюзикл "Оливер!" (Oliver!, 1968). Плюс номинировался за "Скруджа" 1970-го и "Марию — королеву Шотландии" 1971-го.

Кроме того, Марш трижды номинировался на BAFTA — за "Охоту за "Красным Октябрем", "Мост слишком далеко" и все того же "Скруджа".

На протяжении карьеры художник сотрудничал с такими известными режиссерами, как Сидни Поллак и Джон Хьюстон. Среди других его фильмов: "Зеленая миля" и "Побег из Шоушенка" — по Кингу, "Прямая и явная угроза", "Основной инстинкт", "Космические яйца". При этом в последних Марш появляется в камео (в титрах это не указан).

На некоторых лентах Марш выступал как сценарист и продюсер. Например, на комедии 1984 года "Искатели сокровищ", где одну из первых своих ролей сыграл Джим Керри.

Последним фильмом Марша стал сиквел комедийного боевика "Час пик".

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