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Батон колбасы спас мясника в холодильнике
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Большая черная колбаса спасла британского мясника от смерти в холодильнике 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: istockphoto

В Великобритании 70-летний мясник Крис МакКейб оказался заперт в собственном холодильнике, но смог выбраться с помощью замороженной колбасы сорта Black Pudding. Об этом сообщает Daily Mirror.

С помощью крупной замороженной колбасы мужчина смог сломать лед вокруг замка на двери морозильника и выбрался из помещения, температура в котором составляла -20°C.

"Мне повезло, мы продаем около двух или трех [колбас] в неделю, и это был последняя из них", — отметил мужчина.

По его словам, он использовал продукт так же, как полиция использует таран при взломе дверей.

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