Батон колбасы спас мясника в холодильнике

Большая черная колбаса спасла британского мясника от смерти в холодильнике

В Великобритании 70-летний мясник Крис МакКейб оказался заперт в собственном холодильнике, но смог выбраться с помощью замороженной колбасы сорта Black Pudding. Об этом сообщает Daily Mirror.

Quick-thinking butcher trapped in his freezer used black pudding to escape https://t.co/W6kqHcvWty pic.twitter.com/WHcD8NQcEM— Daily Mirror (@DailyMirror) 11 января 2018 г.

С помощью крупной замороженной колбасы мужчина смог сломать лед вокруг замка на двери морозильника и выбрался из помещения, температура в котором составляла -20°C.

"Мне повезло, мы продаем около двух или трех [колбас] в неделю, и это был последняя из них", — отметил мужчина.

По его словам, он использовал продукт так же, как полиция использует таран при взломе дверей.