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Почему Украина не хочет забирать из Крыма свои корабли
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Почему Украина не хочет забирать из Крыма свои корабли? 

BFM.RU 18 часов назад

Забрать свою военную технику, которая находится на территории полуострова, Незалежной предложил президент России Владимир Путин. Украинские политики ответили отказом

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил Москве вместе с военной техникой вернуть Крым. В четверг Владимир Путин заявил, что Россия готова отдать корабли, авиационную и бронетехнику, оставшуюся после ухода украинских военных с полуострова.

>> В Кремле пояснили предложение вернуть Украине корабли

В Киеве политики всех рангов начали кричать, что Крым ни за какую технику не продается, к тому же сейчас она не в том состоянии, в каком была. Однако она и раньше была далеко не в лучшей форме, поэтому и не хотят забирать, говорит член совета по межнациональным отношениям при президенте Богдан Безпалько:

— На мой взгляд, в реальности все прекрасно понимали, что Украина не будет забирать никакую технику из Крыма, потому что логистически и вообще во всех отношениях это неудобно, невыгодно и дорого. Сейчас, например, в Николаеве догнивает ряд кораблей, которые давно уже превратились в металлолом, и которые в качестве металлолома тоже уже невозможно продать. А уж старую, битую технику, которую в Крыму отказались ремонтировать российские военные, тем более, конечно, нет никакого смысла транспортировать на Украину.

— А по поводу цены хотя бы примерно: как металлолом, сколько они могут стоить?

— Насколько я могу судить из тех еще сообщений, которые были на момент выхода Крыма из украинского суверенитета, их стоимость очень незначительна ввиду старости этих кораблей и фактически технической неисправности. По большому счету, находясь в составе украинского флота формально, они были давным-давно нерабочими. Восстановить их невозможно, сдать их на металлолом, наверное, возможно, но, с моей точки зрения и с точки зрения еще тех специалистов, которые тогда оценивали, в 2014-2015-м годах, усилия по сбору этого металлолома и его переработки будут больше, чем доход от переплавки этого металлолома.

«Украинскому премьеру, вероятно, нужно сходить и провериться, нормальный он человек или нет», — так предложение Гройсмана прокомментировал зампред комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Сейчас в Крыму остаются полсотни боевых и вспомогательных кораблей и судов различного класса — от корветов до противопожарных катеров, порядка 15 самолетов и вертолетов — к началу «Крымской весны» они находились на местных ремонтных заводах. Около 90 единиц техники вернули на Украину.

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