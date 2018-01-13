Почему Украина не хочет забирать из Крыма свои корабли?

Забрать свою военную технику, которая находится на территории полуострова, Незалежной предложил президент России Владимир Путин. Украинские политики ответили отказом

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил Москве вместе с военной техникой вернуть Крым. В четверг Владимир Путин заявил, что Россия готова отдать корабли, авиационную и бронетехнику, оставшуюся после ухода украинских военных с полуострова.

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В Киеве политики всех рангов начали кричать, что Крым ни за какую технику не продается, к тому же сейчас она не в том состоянии, в каком была. Однако она и раньше была далеко не в лучшей форме, поэтому и не хотят забирать, говорит член совета по межнациональным отношениям при президенте Богдан Безпалько:

— На мой взгляд, в реальности все прекрасно понимали, что Украина не будет забирать никакую технику из Крыма, потому что логистически и вообще во всех отношениях это неудобно, невыгодно и дорого. Сейчас, например, в Николаеве догнивает ряд кораблей, которые давно уже превратились в металлолом, и которые в качестве металлолома тоже уже невозможно продать. А уж старую, битую технику, которую в Крыму отказались ремонтировать российские военные, тем более, конечно, нет никакого смысла транспортировать на Украину.

— А по поводу цены хотя бы примерно: как металлолом, сколько они могут стоить?

— Насколько я могу судить из тех еще сообщений, которые были на момент выхода Крыма из украинского суверенитета, их стоимость очень незначительна ввиду старости этих кораблей и фактически технической неисправности. По большому счету, находясь в составе украинского флота формально, они были давным-давно нерабочими. Восстановить их невозможно, сдать их на металлолом, наверное, возможно, но, с моей точки зрения и с точки зрения еще тех специалистов, которые тогда оценивали, в 2014-2015-м годах, усилия по сбору этого металлолома и его переработки будут больше, чем доход от переплавки этого металлолома.

«Украинскому премьеру, вероятно, нужно сходить и провериться, нормальный он человек или нет», — так предложение Гройсмана прокомментировал зампред комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Сейчас в Крыму остаются полсотни боевых и вспомогательных кораблей и судов различного класса — от корветов до противопожарных катеров, порядка 15 самолетов и вертолетов — к началу «Крымской весны» они находились на местных ремонтных заводах. Около 90 единиц техники вернули на Украину.