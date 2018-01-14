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Украинским артистам запретят ездить на гастроли в Россию
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Украинским артистам запретят ездить на гастроли в Россию 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости

Новогодние выступления украинских эстрадных исполнителей в России, а также участие местных актеров в российских фильмах могут стать предметом уголовного разбирательства на родине. Подчинить свободу творчества уголовному кодексу и политической целесообразности предложил Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Как следует из заявления, размещенного на сайте ведомства, им поступают обращения украинцев, возмущенных гастролями любимых артистов в России. Однако до сих пор унять непатриотичных звезд мешало законодательство.

"Парламентарии могли бы ввести штрафные санкции или уголовную ответственность для таких артистов или деятелей культуры, а телерадиоорганизации были бы обязаны ограничить их участие в эфире, возможно, на определенный период", — сформулировали в Нацсовете свои предложения к Верховной раде.

После Нового года Нацсовет, будучи своего рода идеологической инквизицией Украины, инициировал внеплановые проверки двух крупнейших украинских телеканалов ("Интер" и СТБ) за показ фильмов "Москва слезам не верит" и "Ирония судьбы, или С легким паром" — в них, оказывается, задействованы актеры, входящие в "черный список", составленный министерством культуры. В украинских реалиях последствия могут быть самыми серьезными: к мониторингу эфиров приглашена Служба безопасности Украины, и негативные выводы проверяющих грозят не просто штрафами, а отзывом лицензии на вещание.

В свою очередь куратор Нацсовета — вице-премьер Вячеслав Кириленко — предложил сделать гастроли в России для украинских артистов уведомительными, с созданием соответствующего реестра, и облагать их отдельным "военным сбором". Также чиновник предлагает снабжать все их клипы и песни надписью или голосовым уведомлением: "Этот артист гастролирует в стране-агрессоре".

Не исключено, что инициативы Нацсовета и Кириленко уже во вторник, с началом пленарной работы Верховной рады, будут оформлены как законопроект.

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