Демократия в опасности. Запад начал «тотальное наступление на соцсети?»

Демократия в опасности: представитель МИД Мария Захарова заявила, что Запад начал «тотальное наступление на соцсети». Один из примеров — Германия. С 1 января в стране вступил в силу закон, направленный на борьбу с разжиганием ненависти в соцсетях. За несвоевременное удаление запрещенной информации можно будет получить штраф до 50 млн евро.

По мнению Захаровой, это «попытка установить контроль над интернетом и использовать соцсети в пропагандистских целях» под предлогом борьбы с экстремизмом. Немецкий политолог Александр Рар с Марией Захаровой согласен:

Александр Рар, журналист, политолог: «К сожалению, она не преувеличивает, я с ней согласен. Германия только сейчас начинает понимать, но еще не до конца, что это значит. Twitter, Facebook — они все имеют свои штаб-квартиры или центральные компьютеры в США. Если американский законодатель или правительство даже будут приказывать им, запрещать печатать какую-то информацию, они отключают просто Twitter-аккаунты или face-аккаунты, например, немецких правых политиков, как это произошло. И ничего нельзя сделать, доходит просто до смешного: есть такой сатирический журнал „Титаник“, он опубликовал ироническую, насмешливую статью о беженцах, и кто-то в нем мог подозревать, может быть, неправильно это прочитав, происки расизма».

Представитель МИД также напомнила о слушаниях, проведенных в парламенте Великобритании в конце 2017 года, на которых «было выражено серьезное недовольство тем, что компании, которые администрируют соцсети, слишком медленно удаляют так называемый нежелательный контент, а также „слишком независимы“.

Владимир Гладышев, адвокат, управляющий партнер лондонского адвокатского бюро „Гладышев и партнеры“: „И так, и не так. В Англии законодательство с 1998 года существует, и оно не обновлялось с того времени. Считается, что оно недостаточно защищает личные данные. Но одно из положений теперь говорит, что, например, если журналист снимает скрытой камерой какое-то событие, то в ряде случаев он может обратиться к регулятору и попросить предварительного разрешения. Вот это очень размытая формулировка, которая, считается, затруднит некоторые виды журналистских расследований в Англии. А что касается ограничения на свободу в соцсетях, то этот закон его не вводит“.

Своими заявлениями Мария Захарова практически повторила слова одного из основателей интернета американца Тима Бернерса-Ли. Он сформулировал три главные угрозы интернету. Во-первых, сети угрожает жесткая цензура информации, которая вводится рядом стран на государственном уровне. Во-вторых, опасность представляет эксплуатация человеческих слабостей соцсетями и другими сервисами, использующими машинное обучение. Наконец, существует риск отмены принципа сетевой нейтральности, о чем подумывают американские власти.