Эрдоган пригрозил начать военную операцию в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия может в течение недели начать операцию на территории сирийских курдов в регионах Манбидж и Африн на северо-западе страны, передает телеканал NTV.

«В Манбидже, если не будут выполнены данные нам обещания, они увидят, что мы сделаем через неделю», — заявил Эрдоган.

Анкара неоднократно осуждала Вашингтон за военную поддержку сирийских курдов, которых Турция считает террористической организацией.

Ранее Турция пообещала согласовать с Россией возможную операцию против сирийских курдов.