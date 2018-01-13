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Эрдоган пригрозил начать военную операцию в Сирии
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Эрдоган пригрозил начать военную операцию в Сирии 

Газета.Ru 7 часов назад
Фото: Reuters

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия может в течение недели начать операцию на территории сирийских курдов в регионах Манбидж и Африн на северо-западе страны, передает телеканал NTV.

«В Манбидже, если не будут выполнены данные нам обещания, они увидят, что мы сделаем через неделю», — заявил Эрдоган.

Анкара неоднократно осуждала Вашингтон за военную поддержку сирийских курдов, которых Турция считает террористической организацией.

Ранее Турция пообещала согласовать с Россией возможную операцию против сирийских курдов.

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