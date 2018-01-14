Помогавший украинским военным волонтер сожжен в Британии

Воевавший в составе "Украинской добровольческой армии" (запрещена в РФ) волонтер убит в Великобритании. Об этом в Facebook написали сослуживцы погибшего.

Речь идет о 33-летнем литовском волонтере Микусе Альпсе. Мужчина два года состоял в 8-м отдельном батальоне УДА, а в последнее время занимался доставкой автомобилей и амуниции для украинских добровольческих формирований.

По словам сослуживцев Альпса, волонтера убили на острове Гернси в проливе Ла-Манш. "Пытали, убили, привязали и сожгли в машине, которую Мик вез для военных нужд батальона", — говорится в сообщении.

В нем уточняется, что Альпс планировал доставить на Украину бронежилеты и термобелье.