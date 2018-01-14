Ещё
Помогавший украинским военным волонтер сожжен в Британии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Помогавший украинским военным волонтер сожжен в Британии 

Российская Газета 6 часов назад
Фото: РИА Новости

Воевавший в составе "Украинской добровольческой армии" (запрещена в РФ) волонтер убит в Великобритании. Об этом в Facebook написали сослуживцы погибшего.

Речь идет о 33-летнем литовском волонтере Микусе Альпсе. Мужчина два года состоял в 8-м отдельном батальоне УДА, а в последнее время занимался доставкой автомобилей и амуниции для украинских добровольческих формирований.

По словам сослуживцев Альпса, волонтера убили на острове Гернси в проливе Ла-Манш. "Пытали, убили, привязали и сожгли в машине, которую Мик вез для военных нужд батальона", — говорится в сообщении.

В нем уточняется, что Альпс планировал доставить на Украину бронежилеты и термобелье.

Российская Газета: последние новости
СМИ: Макрон написал эротический роман об отношениях с женой Экс-аналитик ЦРУ: Спецслужбы США вмешивались в выборы В США чиновника уволили за встречу с авторами досье на Трампа
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Автомобиль россиянки забросали камнями в Польше
Делон уходит из «проклятой жизни» без сожаления
Фотосессия американской семьи поразила пользователей
Скандал в рязанской больнице получил продолжение
«Подделка!»: Киев прокомментировал обещание Порошенко по РФ
Видео
00:00
В Турции самолет свалился в яму
Происшествия
02:07
Закончившаяся убийством уличная разборка попала на видео
Происшествия
00:27
Украина наказала иностранцев за Крым
Украина В мире
01:27
В США начали оживать вмерзшие в лед аллигаторы
Погода
00:25
Спецназ на броневике устроил погоню за подозреваемым
Происшествия
02:43
Трампа высмеяли на обложке журнала
США В мире
01:29
Участница конкурса красоты загорелась на сцене
Происшествия
04:06
Соперничество Грудинина с Жириновским набирает обороты
Политика
02:24
Нападение разъяренного слона на бегемотов попало на видео
Происшествия
01:43
Появились неожиданные факты о выдвижении Собчак
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение