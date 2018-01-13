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На Украине озвучили радикальный способ возврата Донбасса
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На Украине озвучил радикальный способ возврата Донбасса 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Reuters

Экс-глава Службы внешней разведки Украины генерал Виктор Гвоздь заявил в интервью одному из популярных печатных СМИ Хорватии изданию Jutarnji list, что Киев в состоянии вернуть Донбасс военным путем.

«Если Россия возобновит агрессию на Донбассе, Вооруженные силы Украины смогут дать достойный отпор. Если сложатся благоприятные условия, Украина может перейти в контрнаступление и вернуть себе контроль над оккупированными территориями», — заявил он.

При этом он признал, что Украина хочется придерживаться плана мирного урегулирования конфликта в рамках Минского соглашения. По словам Гвоздя, прямые переговоры с лидерами самопровозглашенных республик Донецка и Луганска абсолютно неприемлемы для Украины, потому что это фактически означают их признание.

«Россия является основной стороной в конфликте, поэтому переговоры возможны только с ней при посредничестве других стран и организаций», —заявил он.

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