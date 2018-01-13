В Киеве произошел новый инцидент с участием радикалов

СМИ: радикалы повесили цепи на Российский центр науки и культуры в Киеве

Радикалы из организации "Черный комитет" в субботу обмотали цепью ворота Российского центра науки и культуры в Киеве и закрыли их на замок, сообщает издание "Страна.ua".

Это не первый подобный инцидент за последние дни. Ранее сотрудник Российского центра науки и культуры в Киеве сообщил РИА Новости, что радикалы в рождественскую ночь напали на центр, облили красной краской здание и пытались разбить стекла на фасаде.

На этот раз ворота учреждения обмотали цепью и закрыли на замок.

В полиции РИА Новости сообщили, что пока не комментируют это сообщение. Комментарий Российского центра науки и культуры пока также не поступал.