Земан рассказал о встрече с полуголой феминисткой

Земану понравился контакт с полуголой феминисткой

Президент Чехии Милош Земан, ставший объектом нападения украинской активистки движения Femen на избирательном участке в Праге, заявил, что для него это большая честь. Накануне на Земана, пришедшего проголосовать на президентских выборах, накинулась полуголая женщина и, выкрикивая ругательства на английском, пыталась помешать ему голосовать. Активистку Анжелину Диаш задержала президентская охрана, а Земан вернулся на избирательный участок.

По словам бывшего президента полиции Чешской республики, главы Ассоциации независимых СМИ Станислава Новотного, действия президентской охраны были "не совсем достаточными". По его мнению, у такой особы не должно было быть возможности так близко подойти к главе страны — ведь, имей она оружие, она могла бы применить его против президента.

По словам Новотного, у женщины мог быть некий пособник среди журналистов. Активистка должна быть наказана согласно чешским законам, заявил Новотный РИА Новости.

Параграф 351 чешского Уголовного кодекса предусматривает за попытку насилием или угрозой помешать другому человеку осуществить свое право избирателя лишение свободы на срок от полугода до трех лет. "Произойдет ли это в действительности, я не знаю, но в противном случае это свидетельствовало бы, что мы не являемся хозяевами на собственной территории", — сказал Новотный.

Пока Анжелину Диаш задержали на 48 часов, поместив ее в камеру предварительного задержания и объявив ей подозрение в совершении преступления по статье "Хулиганство". Полиция ожидает, что в ближайшее время она предстанет перед судом, сообщается на сайте Чешского телевидения.