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Больной раком мальчик дождался рождения сестренки и умер
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Больной раком мальчик дождался рождения сестренки и умер 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Бэйли Купер, Cooper family / Daily Mail

Девятилетний британец Бэйли Купер (Bailey Cooper) умер от рака на следующий день после рождения сестры. Врачи говорили, что он не доживет до этого момента, но мальчик пообещал себе дождаться, сообщает Daily Mail.

Чуть больше года назад у Купера была диагностирована неходжкинская лимфома. Мальчик проходил лечение, но доктора не надеялись на улучшения, так как заболевание было обнаружено уже на третьей стадии развития.

Его мать, 28-летняя Рэйчел, родила девочку в ноябре. Сын увидел сестру в хосписе, куда его привезли 22 декабря. Он подержал ее на руках и попросил назвать Милли. Накануне праздника Бэйли скончался.

По словам матери, близкие попросили мальчика написать список подарков, которые он хотел бы получить на рождество. Он сделал это, но учитывая желания младшего брата — шестилетнего Райли, отметила она.

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