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Адвокат Трампа прокомментировал выплату порнозвезде
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Адвокат Трампа ответил на сообщения о выплате денег порнозвезде 

РИА Новости 8 часов назад
Фото: © AP Photo / Bill Haber

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что он заплатил бывшей порнозвезде Стефани Клиффорд за молчание о ее связи с главой государства. Об этом сообщает Fox News.

"Эти слухи циркулируют снова и снова с 2011 года", — говорится в заявлении Коэна.

"Президент Трамп снова с негодованием отрицает возможность такой связи", — подчеркнул адвокат.

Сама Клиффорд также выступила с опровержением. "Некоторые СМИ утверждают, что у меня были сексуальные и / или романтические отношения с Дональдом Трампом много, много, много лет назад. Я совершенно четко заявляю, что это абсолютная ложь", — говорится в письме бывшей порноактрисы, которое приводит Fox News.

"Мое общение с Дональдом Трампом было ограничено несколькими публичными выступлениями и не более того", — отметила Клиффорд, опровергнув информацию о том, что она получила от президента США деньги. "Если бы у меня действительно были отношения с Дональдом Трампом, поверьте мне, вы читали бы об этом не в новостях, а в моей книге", — добавила бывшая порнозвезда.

Ранее в пятницу газета Wall Street Journal со ссылкой на источник сообщила, что адвокат президента США Майкл Коэн заплатил 130 тысяч долларов Клиффорд в рамках соглашения о неразглашении ее связи с президентом. По данным издания, отношения между актрисой и Трампом завязались спустя год после женитьбы на Мелании Трамп в 2006 году. Отмечается, что во время предвыборной кампании Трампа актриса рассказала прессе о своей связи с ним, и позднее юристы заключили с Клиффорд соглашение о конфиденциальности, предусматривающую выплату ей 130 тысяч долларов.

Представители Белого дома назвали информацию "ложной" и заявили, что подобные материалы давно "циркулируют" в прессе.

Ранее Wall Street Journal сообщала, что один из сторонников Трампа Дэвид Пекер заплатил модели журнала Playboy Карен Макдугал 150 тысяч долларов за ее молчание об отношениях с президентом. Представители Трампа отрицали инцидент.

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