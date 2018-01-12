Заминированный поезд из ДНР, РФ отомстила боевикам и другие события дня

Главные события пятницы

Российские военные отомстили за обстрел своей базы в Сирии

В Сирии проведена специальная операция по поиску и уничтожению боевиков, которые 31 декабря обстреляли из минометов авиабазу Хмеймим, где дислоцируются российские военные. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

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“Аэрофлот” ответил «гламурному быдлу»

Компания «Аэрофлот» подаст в суд на жену футболиста Аршавина Алису. Авиаперевозчик хочет взыскать расходы, которые понёс из-за задержки рейса и вынужденного дополнительного обслуживания, возникших из-за её дебоша.

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Как и хотел Трамп: Россию ждет новая угроза

США, как и хотел Дональд Трамп, увеличат в этом году экспорт сжиженного природного газа и мощности по его производству. Эксперты считают, что производители американского СПГ будут стараться занять долю европейского рынка. Это угрожает позициям «Газпрома», установившего в прошлом году рекорд по экспорту газа. Кроме того, обострение конкуренции негативно отразится на ценах на голубое топливо.

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Повестки в военкомат доставят по-новому

Повестки в военкомат будут доставлять заказными письмами. Соответствующий законопроект внесён в Госдуму депутатом от фракции «Единая Россия» Андреем Красовым. Документ опубликован на портале системы обеспечения законодательной деятельности.

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Транзакции россиян смогут блокировать без их согласия

Банки могут получить право блокировать операции, которые считают подозрительными, сообщает «Коммерсант».

Накануне соответствующие поправки в закон «О национальной платежной системе» рекомендовал принять в первом чтении думский комитет по финансовому рынку.

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В Россию пришел заминированный поезд из ДНР

В поезде, прибывшем в Белгородскую область из самопровозглашенной Донецкой народной республики, обнаружили взрывное устройство, сообщает Telegram-канал Mash.

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Гройсман предложил РФ вместе с флотом вернуть Крым

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал заявление российского президента Владимира Путина о готовности вернуть оставшуюся в Крыму украинскую военную технику.

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РФ и Германия вывели Украину «за скобки»

Заявление официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Зайберта, что Германия и ЕС заинтересованы в сохранении транзита газа из РФ через Украину — это лишь попытки успокоить европейскую общественность. Об этом ФБА "Экономика сегодня" рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

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США нашли способ стать «повелителями всей нефти мира»

Фото: ZUMAPRESS/TASS

Происходящее на мировом рынке нефти продолжает ставить в тупик аналитиков. На протяжении всего последнего года они неустанно твердили о том, что мир залит нефтью, которая уже буквально сочится изо всех щелей. По их словам, переизбыток черного золота должен будет со дня на день обрушить мировые цены.

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