В шведском зоопарке усыпили здоровых львят

Шведский зоопарк признался в убийстве девяти львят

В шведском зоопарке Boras Djurpark усыпили девять львят за пять лет из‐за того, что работники зоопарка не могли содержать малышей. Об этом сообщило издание The Independent.

Животных усыпляли с 2012 года. Директор зоопарка объяснил, что к таким мерам приходят, если малышей не принимает прайд, а другие учреждения отказываются забрать львят.

"Мы пытались продать или переместить их в другие зоопарки очень долгое время, но, к сожалению, не было ни одного зоопарка, который мог бы их забрать, и когда в прайдах начала нарастать агрессия, мы были вынуждены избавиться от некоторых животных. Выбор пал на этих львят. Это не секрет, и мы не скрываем, что мы приняли такое решение. К сожалению, это естественный путь для прайдов", — сказал он.

За эти пять лет в зоопарке выросли всего два из 13 родившихся львят. Девять животных усыпили, еще двое погибли.