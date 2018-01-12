Свинья отбила поросенка у мясника

В Китае свинья напала на мясников, спасая собрата

В Китае свинья набросилась на мясников, чтобы вызволить своего сородича, пишет Daily Mail. Видео с "освобождением" опубликовано на YouTube.

На записи видно, что мясники положили свинью на небольшую скамейку и приготовились ее зарезать. В этот момент другое животное с визгом подбежало к "убийцам". Свинья смогла отпугнуть мужчин и освободить собрата. После этого она набросилась на одного из мясников.

Произошедшее записал на мобильный телефон один из очевидцев.

Предположительно, ролик был снят в районе Банань города Чунцин на юго-западе Китая.

Что произошло с животными в дальнейшем, неизвестно.