Свинья отбила поросенка у мясника

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В Китае свинья напала на мясников, спасая собрата 

РИА Новости 8 часов назад

В Китае свинья набросилась на мясников, чтобы вызволить своего сородича, пишет Daily Mail. Видео с "освобождением" опубликовано на YouTube.

На записи видно, что мясники положили свинью на небольшую скамейку и приготовились ее зарезать. В этот момент другое животное с визгом подбежало к "убийцам". Свинья смогла отпугнуть мужчин и освободить собрата. После этого она набросилась на одного из мясников.

Произошедшее записал на мобильный телефон один из очевидцев.

Предположительно, ролик был снят в районе Банань города Чунцин на юго-западе Китая.

Что произошло с животными в дальнейшем, неизвестно.

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