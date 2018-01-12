Обзор зарубежных СМИ: на Украине обиделись на Путина

Главной проблемой НАТО назвали мобилизацию

Старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Джеффри Ратке в своей статье для The Wall Street Journal назвал главной проблемой НАТО мобилизацию.

По его мнению, пользы от закупки альянсом большого числа танков нет, если нет мостов и железнодорожных линий, которые позволили бы вооружениям быстро попасть в «горячую точку». Ратке отметил, что за последние годы Россия провела несколько учений, показавших ее способность оперативно перебрасывать войска. Ответственность за решение проблемы с мобилизацией, по мнению исследователя, лежит на европейских транспортных управлениях.

Жизнь на Украине: честным путем денег не заработаешь

Украинка Натали Хемпель, переехавшая в Германию и вышедшая замуж за немца, рассказала Rhein-Neckar-Zeitung о жизни на Украине. По ее словам, «земля, на которой она выросла, больше не существует».

По словам Хемпель, в последние годы «бедная страна разрывается между интересами разных политиков, люди становятся беднее и не знают, что делать». Она отметила, что часто говорит со своим братом, который живет на Украине, он не хочет обсуждать происходящее и «не считает русских врагами». Женщина добавила, что украинцы получают «хорошее образование и очень трудолюбивы», но «честная работа не дает никаких денег на Украине» из-за повсеместной коррупции.

На Украине обиделись из-за «подачки» Путина

Глава Меджлиса крымских татар (запрещенная в России экстремистская организация) Рефат Чубаров назвал заявление президента РФ Владимира Путина о возвращении Киеву украинских кораблей из Крыма «унизительной подачкой». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Тем, кто уже клюнул на унизительную подачку Путина: если у вас нет чести и национальной гордости, то хотя бы не позорьте себя на весь мир. Не надо тешить врага и разочаровывать друзей», — написал Чубаров. Ранее Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма. Он отметил, что речь идет о десятках кораблей и самолетов, которые находятся «в плачевном состоянии».

Шведский историк нашел ошибки в заявлениях российских политиков

Доцент славянской кафедры Стокгольмского университета Гудрун Перссон в своем материале для шведского журнала Utrikesmagasinet заявил, что российское руководство демонстрирует пробелы в знании истории России и при этом использует историю как инструмент политической власти.

В пример Перссон привел заявление президента РФ Владимира Путина о том, что «Украина вошла в состав Российской империи в 1645 году тремя областями». Ученый отметил, что Россия стала империей только в 1721 году, а в 1654 году к России присоединились Полтава, Сумы, Чернигов и часть Киевской области. Также, по словам Перссона, глава Крыма Сергей Аксенов в эфире одной из телепрограмм заявил, что «Николай II потерял демократию, потерял Аляску», хотя регион продали США в 1867 году при Александре II. Перссон также подчеркнул, что для Швеции становится необходимым изучать российскую историю из соображений безопасности.

Ведущих CNN привел в восторг россиянин, приехавший за вином на БТР

Телеканал Russia Today опубликовал отрывок из эфира CNN, в ходе которого ведущие обсуждали новость о россиянине, который попытался украсть бутылку вина из магазина, протаранив витрину на БТР.

По словам ведущих, мужчина, житель Севера России, предположительно, украл бронетранспортер. «Он проехал через лес, въехал в город, а затем протаранил на БТР витрину магазина, вылез из люка и… украл из магазина одну — одну! — бутылку вина. Только одну, не две!» — рассказали в эфире CNN. Ведущие уточнили, что в итоге мужчину задержали, и допить вино он не смог, хотя «готов был пойти за напиток на войну».