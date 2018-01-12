Пока вы спали: WWF объявил войну «Северному потоку-2»

Американский и российский послы встретились в Вашингтоне

Российский посол в США Анатолий Антонов провел встречу с американским послом в РФ Джоном Хантсманом. Об этом сообщается в твиттере российского диппредставительства.

«Два посла встретились», — такой подписью сопровождается совместная фотография дипломатов, однако детали встречи, и когда именно она состоялась, не уточняется. Как отмечает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в США, эта встреча для Антонова и Хантсмана стала первой. По данным агентства, она прошла в резиденции российского посла в центре Вашингтона.

Эрдоган рассказал о своем погибшем во время войны с Россией деде

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления перед депутатами рассказал, что его дед погиб, сражаясь против российской армии при Сарыкамыше. Об этом сообщает AK PARTi.

Глава государства назвал своего деда мучеником и отметил, что вернувшиеся с войны жители его деревни видели, как его дед замерз насмерть с оружием в руках. «Пусть Аллах упокоит души всех мучеников, включая моего деда», — сказал Эрдоган. Позже в Минобороны Турции подтвердили, что дед президента по имени Кемаль действительно служил во время Первой мировой войны в турецкой армии и участвовал в боях с Россией. Сражение, о котором идет речь, началось в декабре 2014 года в городе Сарыкамыш, входившем тогда в состав Карской губернии России, когда Турция попыталась захватить город. Турецкие войска в итоге были разгромлены.

Экологи попросили Меркель остановить «Северный поток-2»

Der Tagespiegel пишет, что Всемирный фонд дикой природы (WWF) и Союз охраны природы Германии (NABU) обратились к канцлеру Германии Ангеле Меркель и другим политикам с просьбой остановить строительство «Северного потока-2».

NABU и WWF потребовали провести независимую экологическую экспертизу проекта. По их мнению, строительство газопровода может «помешать борьбе с изменением климата, угрожает хрупкой экосистеме Балтийского моря и солидарности и доверию в ЕС».

Министр транспорта: миф о плохих дорогах в России развеян

Глава Минтранса Максим Соколов в ходе пресс-конференции заявил, что в 2017 году властям удалось развеять миф о плохих дорогах в России, сообщает РБК. Министр уточнил, что имеет в виду в первую очередь федеральные трассы.

По словам Соколова, около 80 процентов федеральных дорог теперь соответствуют нормативам. При этом длина федеральной дорожной сети составила более 50,1 тысячи километров (на 494,8 километра больше, чем в 2016-м).

В новый санкционный список США могут попасть 50 россиян

«Коммерсант» сообщил со ссылкой на источники в американских органах власти, что в составленный Белым домом список кандидатов на санкции вошли 50 российских бизнесменов, которых в США считают людьми, близкими к «высшему руководству» России.

Имен предпринимателей, в отношении которых могут ввести санкции, собеседники газеты не уточнили. При этом подчеркивается, что не все включенные в этот перечень люди обязательно попадут в санкционный список.