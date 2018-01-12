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Разведка США рассказала, что уничтожило подлодку «Сан-Хуан»
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Военная разведка США сообщила подробности гибели аргентинской субмарины 

Вести.Ru 59 минут назад
Фото: www.vesti.ru

Пропавшую аргентинскую подводную лодку "Сан-Хуан" разнесло взрывом за доли секунды. Об этом сообщили в управлении военно-морской разведки США. Там проанализировали параметры подводного сигнала, зафиксированного в районе пропажи субмарины.

По данным специалистов, взрыв мощностью шесть тонн в тротиловом эквиваленте произошел на глубине 400 метров. 44 моряка погибли мгновенно.

Аргентинская подлодка перестала выходила на связь 15 ноября, ее поиски шли несколько недель, напоминает телеканал "Россия 24".

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