Разведка США рассказала, что уничтожило подлодку «Сан-Хуан»

Военная разведка США сообщила подробности гибели аргентинской субмарины

Пропавшую аргентинскую подводную лодку "Сан-Хуан" разнесло взрывом за доли секунды. Об этом сообщили в управлении военно-морской разведки США. Там проанализировали параметры подводного сигнала, зафиксированного в районе пропажи субмарины.

По данным специалистов, взрыв мощностью шесть тонн в тротиловом эквиваленте произошел на глубине 400 метров. 44 моряка погибли мгновенно.

Аргентинская подлодка перестала выходила на связь 15 ноября, ее поиски шли несколько недель, напоминает телеканал "Россия 24".