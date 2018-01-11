Взрыв на борту Качиньского, русские «Печенеги» в Сирии и другие события дня

Главные события четверга

Первое сентября могут перенести

Депутаты Государственной Думы предложили разрешить муниципальным образованиям переносить начало учебного года в образовательных организациях с первого сентября на первое октября.

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Арестован организатор убийства Карлова

В Турции арестован возможный организатор убийства посла России Андрея Карлова, сообщает местное издание Sabah.

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Умер Эдди Кларк

Скончался один из основателей группы Motorhead Эдди Кларк, сообщает The Independent. Ему было 67 лет.

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Минфин включил валютный пылесос

Минфин 15 января выйдет на рынок с очередными валютными интервенциями. Вплоть до 6 февраля ведомство будет покупать валюты на 15,1 млрд рублей в день.

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Русские «Печенеги» заметили в Сирии

Вестник Мордовии

Пулеметы ПКП «Печенег» российского производства были замечены на вооружении у сирийской армии. Об этом пишет «Вестник Мордовии».

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Жители Донбасса массово засобирались за рубеж

В 2017 году жители Донбасса получили рекордное количество заграничных паспортов Украины, сообщает УНИАН со ссылкой на управление миграционной службы в Донецкой области.

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США придумали новый способ "напугать" Россию

Британская газета The Guardian сообщает, что Белый дом хочет ослабить ограничения на использование ядерного оружия и разработать боеголовку малой мощности для ракет Trident.

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Самолет Качиньского взорвали изнутри

На борту самолета польского президента Леха Качиньского, разбившегося в Смоленске в 2010 году, произошел взрыв, сообщает сайт Министерства обороны Польши.

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Калужский губернатор объяснил езду на дорогих машинах

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в интервью РИА Новости рассказал, на каких автомобилях ездит, куда ходит пешком и какие модели, по его мнению, подходят для российских дорог.

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В московской школе объявили забастовку учеников

В московской школе №734 объявлена «забастовка учеников», рассказала радиостанции «Говорит Москва» мать одного из школьников Вера Рыклина.

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