Украине предрекают «третий майдан»

В США предрекают Украине «третий майдан»

По мнению эксперта Украине нужны преобразования, если они не будут проведены, то накануне выборов возможна вспышка уличных протестов.

Международная общественность поддержит «Третий Майдан», а украинцы, наконец, смогут свергнуть свои элиты. Об этом сообщает старший научный сотрудник Центра Евразии американской неправительственной организации Atlantic Council Диана Френсис, ее блог публикует сайт Atlantic Council.

По его мнению, на Украине кроме мощной призывной армии есть множество патриотически настроенных ветеранов. «Этот факт меняет качество любой будущей уличной революции, которая может разгореться, если нынешний режим откажется полноценно реформировать страну до выборов 2019 года», — пишет в своем блоге Френсис.

После такой революции в стране не будет хаоса, какой будет после Евромайдана, считает она.

Как заявляет Френсис, на Украине усилились финансовые институты, она получила важнейший опыт сотрудничества союзниками с Запада, создана так называемая «инфраструктура управления», к ней привлечены сотни честных политиков, менеджеров, финансистов, активистов, адвокатов, а также представители международных донорских и благотворительных организаций.

По мнению эксперта, перед президентом Украины Петром Порошенко стоят четыре «незавершенные задачи». Первая — отозвать и пересмотреть свой законопроект об Антикоррупционном суде, позволив данному органу действовать независимо. Вторая — прекратить атаковать украинское Национальное антикоррупционное бюро. Третья — снять неприкосновенность с парламентариев. Четвертая — запретить политическую пропаганду на телевидении перед выборами 2019 года для того, чтобы «нивелировать влияние олигархов».

Как заявила Френсис, если преобразования не будут проведены, то накануне выборов возможна вспышка уличных протестов. «Они получат поддержку со стороны международной общественности. И, обладая военной силой противостоять Российской Федерации, украинцы, получат шанс свергнуть одиозные элиты», — добавила эксперт.