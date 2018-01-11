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Трамп высказался о «большой войне» в Европе
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Трамп высказался о «большой войне» в Европе 

Ридус 57 минут назад
Фото: EPA

Президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг в Белом доме прокомментировал высказывание генерала Роберта Неллера о «большой войне» в Европе, заверив, что Вашингтон будет добиваться «мира с позиции силы».

«Возможно, он знает что-то, чего не знаю я […] Я этого не ожидаю. Думаю, у нас будет мир через силу, длительный период мира», — сказал Трамп, отметив, что его администрация активно работает над укреплением вооруженных сил США.

В конце декабря командующий Корпусом морской пехоты США генерал Неллер, выступая перед морскими пехотинцами на территории гарнизона Вэрнес в Норвегии, заявил, что «надвигается война». По его словам, оперативное внимание Корпуса морской пехоты в перспективе переключится с Ближнего Востока, где США вели боевые действия в последние годы, на Россию и Азиатско-Тихоокеанский регион.

Накануне британская газета The Guardian написала, что администрация Трампа собирается ослабить ограничения на использование ядерного оружия и создать новую ядерную боеголовку с зарядом малой мощности для ракет Trident, предназначенную для сдерживания России и КНДР.

В новой ядерной доктрине США будет также расширен перечень условий, при которых возможно применение американского ядерного арсенала. Список включает, в частности, ответ на неядерное нападение с массовыми жертвами и атаки на стратегические объекты.

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