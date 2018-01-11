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В ЕС объяснили отказ предоставить Украине €600 млн
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Представитель ЕС объяснил, почему объединение отказалось выделять €600 млн Украине 

RT на русском 3 часа назад
Фото: Reuters

Глава представительства Европейского Союза на Украине Хьюг Мингарелли объяснил, почему объединение отказалось от выделения Украине €600 млн  Как он заявил в эфире «Украинского радио», предоставление финансовой помощи стало невозможным из-за того, что власти Украины не смогли выполнить 4 из 21 условия, которые выдвинули в ЕС.

При этом он добавил, что в настоящее время в Евросоюзе обсуждают возможность выделения Украине новой макрофинансовой помощи.

«В ноябре во время саммита Восточного партнёрства президент Порошенко лично обратился к президенту Европейской комиссии Жан-Клоду Юнкеру с вопросом, возможно ли предоставление Евросоюзом новой макрофинансовой помощи Украине. И господин Юнкер сказал своим службам, чтобы те провели оценку объёма помощи, которая необходима Украине с тем, чтобы оценить возможность предоставления такой новой макрофинансовой помощи», — цитирует его «Страна.ua».

Ранее экс-министр экономики Украины Виктор Суслов рассказал, почему страна настолько зависима от денег Международного валютного фонда (МВФ).

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