США ввели ограничения против Украины

США вводят пошлины в отношении производителей катанки из Украины

Министерство торговли США заявило, что производители углеродистой и стальной катанки из Украины и ЮАР продают свою продукцию в США по заниженным ценам, в связи с чем против них вводятся антидемпинговые пошлины.

«Министерство торговли установило, что экспортеры из ЮАР и Украины продавали катанку в США по ценам соответственно на 135,46-142,26% и 34,98-44,03% ниже ее справедливой стоимости…Минторг даст указания Службе таможенного и пограничного контроля США собрать пошлины с поставщиков катанки из ЮАР и Украины исходя из упомянутых показателей», — говорится в сообщении министерства.

Минторг США отмечает, что в 2016 году объем импорта углеродистой и стальной катанки из Украины и ЮАР составил соответственно $55 млн и $7,1 млн «США ценят отношения с ЮАР и Украиной, но вместе с тем даже наши самые близкие друзья должны играть по правилам», — отметил глава министерства Уилбур Росс.

Ранее Министерство торговли США объявило о введении антидемпинговых пошлин в отношении поставщиков углеродистой и стальной катанки из России (в пределах 436,8-756,93%), Белоруссии и ОАЭ. Позже о введении пошлин на импорт катанки из России (15,21%) заявила Украина.