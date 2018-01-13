Ещё
Ассанж устроил свинство в Эквадоре
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эквадорцы захотели избавиться от Ассанжа из-за вони и свинства 

Lenta.ru 23 минуты назад
Фото: Reuters

Посольство Эквадора в Лондоне захотело выгнать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который живет в диппредставительстве с 2012 года, из-за его бытовых привычек и несоблюдения элементарной гигиены. Об этом в субботу, 13 января, сообщает Fox News.

Сотрудники посольства жаловались на него, что стало одной из причин принятия такого решения. Они отмечали, что Ассанж, вероятно, не моется и дурно пахнет.

Как отмечает издание, на свинство журналиста обращали внимание и раньше. К примеру, один из его ближайших помощников Дэниел Домшайт-Берг (Daniel Domscheit-Berg) заявлял, что Ассанж ел руками и вытирал пальцы о штаны. «Я никогда в жизни не видел таких жирных брюк», — говорил он. Друг и бывший коллега основателя WikiLeaks Жереми Циммерман (Jérémie Zimmermann) рассказывал, что тот может не менять одежду несколько дней, если кто-нибудь не заставит его сходить в душ.

10 января Ассанж получил паспорт Эквадора. За день до этого сообщалось, что сотрудники посольства хотят выгнать его.

Журналист находится в посольстве Эквадора в Лондоне с июня 2012 года. Там он нашел убежище, опасаясь выдачи Швеции, где ему предъявили обвинение в изнасиловании. В мае 2017-го расследование было прекращено, но Ассанж все равно опасается выдачи шведским властям, так как Стокгольм передаст его США, где ему может грозить смертная казнь из-за публикации секретной информации.

Lenta.ru: последние новости
Порнозвезде заплатили 130 тысяч долларов за молчание о связи с Трампом Свинья вытащила своего собрата из-под ножа мясника В Саудовской Аравии женщины впервые посетили футбольный матч
 Ещё 43 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смертельно опасный флешмоб захватил интернет
На Тайване выловили «Чужого»
«Обожаю русских»: британцы оценили заезд в магазин на БТР
«Южмаш» ждет от РФ деньги для запуска спутника
«Аэрофлот» ответил «гламурному быдлу»
Видео
00:00
«Обожаю русских»: британцы оценили заезд в магазин на БТР
Происшествия Безумный мир
00:59
Столкновение парома и лайнера в Барселоне попало на видео
Происшествия Европа
00:18
Сирийских диверсантов накрыли «Краснополем»
Оружие Армия
09:35
Робот «Нерехта» разнес в клочья бронежилет
Оружие Армия
00:06
Фокус с исчезающими карандашами обескуражил интернет
Интернет
00:15
Опубликовано видео уничтожения атаковавших базы РФ боевиков
Ближний Восток Армия
04:30
Американец снял на видео сход селя на свой дом
Катастрофы Происшествия
01:04
Мясник избежал обледенения благодаря колбасе
Происшествия
02:43
В Кремле пояснили предложение вернуть Украине корабли
Политика
00:28
Свинья отбила поросенка у мясника
В мире Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение