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Турция вызвала посла России
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Турция вызвала послов России и Ирана из-за ситуации в Идлибе 

РИА Новости 53 минуты назад
Фото: РИА Новости

МИД Турции вызвал послов России и Ирана, чтобы выразить протест после сообщений о нарушении сирийской армией границы зоны деэскалации в Идлибе, пишет газета Daily Sabah со ссылкой на министерство.

По сообщению газеты, Турция попросит дипломатов призвать сирийские власти прекратить нарушения границ.

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу ранее заявил, что правительственные войска под предлогом борьбы с террористами ведут атаки на умеренную оппозицию в провинции Идлиб.

На сегодняшний день в Сирии созданы четыре зоны деэскалации: одна в Идлибе, куда входит в том числе часть провинции Хама, вторая — к северу от города Хомс, третья — в районе Восточной Гуты в пригороде Дамаска и четвертая — в провинции Дераа на границе Сирии с Иордани

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