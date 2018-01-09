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Порнозвезду нашли мертвой в Лас-Вегасе
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Умерла порнозвезда Оливия Нова 

Рамблер 4 часа назад
Американскую порнозвезду Оливию Нову нашли мертвой в Лас-Вегасе. Об этом во вторник, 9 января, сообщает Metro со ссылкой на порноагенство LA Direct Models.
1/7  Причины смерти в настоящий момент не установлены. Артистке было 20 лет
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2/7  По словам представителей агентства, семья актрисы была проинформирована о смерти женщины
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3/7  В компании добавили, что кончина Новы стала шоком и большой неожиданностью
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4/7  Оливия Нова начала карьеру в индустрии фильмов для взрослых в марте 2017 года
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5/7  Она участвовала в съемках продукции таких сервисов, как Brazzers, Naughty America, FTV Girls, New Sensations и Digital Sin
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Американскую порнозвезду Оливию Нову нашли мертвой в Лас-Вегасе. Об этом во вторник, 9 января, сообщает Metro со ссылкой на порноагенство LA Direct Models.

«Мы представляли интересы Оливии очень короткое время, и для нас она была красивой девушкой с милым характером», — заявили в компании.

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