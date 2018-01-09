Порнозвезду нашли мертвой в Лас-Вегасе

Американскую порнозвезду Оливию Нову нашли мертвой в Лас-Вегасе. Об этом во вторник, 9 января, сообщает Metro со ссылкой на порноагенство LA Direct Models.
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Причины смерти в настоящий момент не установлены. Артистке было 20 лет
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По словам представителей агентства, семья актрисы была проинформирована о смерти женщины
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В компании добавили, что кончина Новы стала шоком и большой неожиданностью
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Оливия Нова начала карьеру в индустрии фильмов для взрослых в марте 2017 года
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Она участвовала в съемках продукции таких сервисов, как Brazzers, Naughty America, FTV Girls, New Sensations и Digital Sin
Фото:
olivianovaxxx
Американскую порнозвезду Оливию Нову нашли мертвой в Лас-Вегасе. Об этом во вторник, 9 января, сообщает Metro со ссылкой на порноагенство LA Direct Models.
«Мы представляли интересы Оливии очень короткое время, и для нас она была красивой девушкой с милым характером», — заявили в компании.