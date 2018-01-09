Порнозвезду нашли мертвой в Лас-Вегасе

1/7 Причины смерти в настоящий момент не установлены. Артистке было 20 лет Фото: olivianovaxxx

2/7 По словам представителей агентства, семья актрисы была проинформирована о смерти женщины Фото: olivianovaxxx

3/7 В компании добавили, что кончина Новы стала шоком и большой неожиданностью Фото: olivianovaxxx

4/7 Оливия Нова начала карьеру в индустрии фильмов для взрослых в марте 2017 года Фото: olivianovaxxx

5/7 Она участвовала в съемках продукции таких сервисов, как Brazzers, Naughty America, FTV Girls, New Sensations и Digital Sin Фото: olivianovaxxx