Названа причина госпитализации президента Армении

В Ереване прокомментировали сообщения о госпитализации президента Армении

В администрации президента Армении опровергли сообщения СМИ о том, что президент республики Серж Саргсян якобы был госпитализирован в связи с ухудшением состоянием здоровья в новогодние праздники. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря президента Армении Владимира Акопяна.

"Данная информация не соответствует действительности. У президента была легкая простуда. В этот период он находился дома", — заявил Акопян.

Отмечается, что 9 января газета "Жаманак" сообщила, что Саргсян отсутствовал на церковных мероприятиях на Рождество в связи с его госпитализацией.