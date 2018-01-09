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Названа причина госпитализации президента Армении
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В Ереване прокомментировали сообщения о госпитализации президента Армении 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости

В администрации президента Армении опровергли сообщения СМИ о том, что президент республики Серж Саргсян якобы был госпитализирован в связи с ухудшением состоянием здоровья в новогодние праздники. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря президента Армении Владимира Акопяна.

"Данная информация не соответствует действительности. У президента была легкая простуда. В этот период он находился дома", — заявил Акопян.

Отмечается, что 9 января газета "Жаманак" сообщила, что Саргсян отсутствовал на церковных мероприятиях на Рождество в связи с его госпитализацией.

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