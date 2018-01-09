У бойцов «Азова» нашли летальное оружие США

У бойцов «Азова» обнаружили американское оружие

Ведущий исследователь BellingCat по вопросам Восточной Европы и Евразии Арик Толер в своем твиттере анонсировал публикацию нового расследования, посвященного американскому летальному оружию в украинской армии.

По словам Толера, пока «там много шума вокруг одобрения Штатами продаж Javelin» Киеву, украинская армия уже использует на передовой в Донбассе американское летальное оружие.

Исследователь BellingCat отметил, что оружие — предположительно, ручные гранатомёты — оказалось в распоряжении батальона «Азов».

По данным Толера, впервые поставки оружия, о котором идет речь, были совершены в 2017 году.

При этом в комментариях к записи Толера журналист KyivPost Илья Пономаренко заявил, что эта информация не является новой, так как гранатометы попали в распоряжение «Азова» еще в 2015 году.

Двадцать первого декабря 2017 года администрация президента США Дональда Трампа одобрила коммерческие поставки летального оружия на Украину. Речь идет о поставках снайперских винтовок M107A1 и амуниции на 41,5 миллиона долларов. Согласия на поставки Javelin Вашингтон не дал.