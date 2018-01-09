Китай решил взять под контроль Ближний Восток

Китай планирует увеличить своё военное присутствие за рубежом и создать военно-морскую базу в Пакистане. Об этом со ссылкой на источники, близкие Народно-освободительной армии Китая, сообщает газета South China Morning Post.

Как отмечает издание, это будет вторая зарубежная база китайских ВМФ. Первую начали строить в августе 2016 года в Джибути, рядом с базами США. База в Пакистане будет строиться в портовом городе Гвадар, который занимает стратегическое положение на Аравийском море. Он служит «дверью» в важный для мировой торговли Ормузский пролив.

Гвадар был передан в управление госкомпании Chinese Overseas Port Holdings на 43 года и с ноября 2017 года обрабатывает коммерческие грузы из Китая. Он рассматривается ключевым звеном в проекте китайско-пакистанского экономического коридора и проекта Шелкового Пути.

Китайские эксперты замечают, что заходящие в пакистанские порты китайские торговые суда нуждаются в силовой поддержке. На обустройство порта в Гвадаре планируется выделить 622 миллиона долларов.