Американец спас провалившегося в замерзший пруд оленя

В сети появилось видео спасения оленя, провалившегося в замерзший пруд. Кадрами поделился YouTube-канал ViralHog.

В ролике показано, как мужчина осторожно передвигается по льду на пруде. Затем, добравшись до застрявшего животного, вытаскивает его и пытается вытащить на берег, периодически проваливаясь в лед. В какой-то момент олень попытался выбраться самостоятельно, но поскользнулся и упал, после чего доверчиво позволил молодому человеку вытащить его. Оказавшись на береге, зверь смог встать и походить, причем он не стал убегать от своего спасителя.

Автор видео рассказал, что случай произошел 4 января в Остине, в американском штате Арканзас.

"Я собирался покормить животных на ферме, когда увидел большую темную точку в моем пруде. Подойдя поближе, я понял, что это был маленький олень. Я позвал сына, и он послал моего внука помочь. Он надел бахилы и спас оленя. Мы поставили рядом с домом деревянную подложку, положили туда сено и кукурузу, потом положили туда оленя. На следующее утро он пропал", — пояснил он.