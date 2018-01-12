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Климкин ответил на слова Польши по беженцам
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Климкин назвал «чушью» заявления Польши о наплыве украинских беженцев 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AP Photo / Geert Vanden Wijngaert

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что заявления Варшавы о массовом наплыве беженцев из Украины на территорию Польши является "полной чушью". Об этом глава МИД заявил на брифинге, передает телеканал Zik.

"Есть очень четкая цифра — сейчас в Польше находятся сотни тысяч украинцев. За два последних года в Польше официально получили убежище 88 украинцев. Поэтому говорить о каких-то серьезных количествах украинцев, которые массово пытаются просить об этом убежище, или вообще могут считаться беженцами, некорректно ", — заявил глава МИД.

В то же время Климкин отметил, что украинцы, временно переехавшие в Польшу, "спасают местную экономику и одновременно помогают конкурентоспособности польской экономики".

"Мне говорят наши польские друзья, что в некоторых случаях украинцам уже предлагают большую зарплату", — добавил министр.

В последние месяцы в отношениях между Киевом и Варшавой появилась напряженность. Так, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий в декабре заявил, что его страна приняла полтора миллиона украинцев, при этом по крайней мере несколько десятков тысяч из них бежали с востока Украины. Он считает, что Польша таким образом "помогает разгрузить напряжение на восточном фланге Евросоюза". Украинские политики неоднократно критиковали эти утверждения.

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