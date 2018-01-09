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Названа причина смерти экс-зятя Тимошенко
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Названа причина смерти экс-зятя Тимошенко 

Рамблер 7 часов назад
Фото: Eduard Kislinsky/Russian Look/Global Look Press

Причиной смерти Шона Карра, английского рок-музыканта, байкера и бывшего зятя Юлии Тимошенко, стало внутреннее кровотечение. Об этом сообщил друг музыканта Дэвис МакРобб.

По его словам, Карр имел длительные проблемы со здоровьем и умер в больнице в Праге от внутреннего кровотечения.

Другой товарищ музыканта, Раймонд Дэвис МакРобби, сообщил, что Шон Карр долгое время страдал от болезни печени.

«У него была больная печень. Его госпитализировали несколько раз. Недавно попал в больницу с двусторонней пневмонией. Но у него были дела в Праге, он поехал туда и снова заболел, попал в больницу и на этом конец», — цитирует МакРобби украинское издание «ТСН».

Шон Карр с 2005 по 2012 гг. был мужем дочери Юлии Тимошенко Евгении. Музыкант жил на Украине и создал там группу Death Valley Screamers.

 Ещё 9 источников 
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