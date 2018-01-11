Ещё
Опра Уинфри опередила Трампа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Американцы признали Опру Уинфри популярнее Трампа, показал опрос 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Reuters

Телеведущая Опра Уинфри опережает по популярности президента США Дональда Трампа на фоне слухов о ее выдвижении в президенты, свидетельствуют результаты опроса компании Rasmussen Reports.

Уинфри в воскресенье выступила в Лос-Анджелесе на 75-й церемонии вручения премий "Золотой глобус". После ее выступления ряд американских СМИ написали, что Уинфри рассматривает возможность участия в президентских выборах в 2020 году. Трамп выразил уверенность, что выиграет у Уинфри, но усомнился, что она будет участвовать в выборах.

Согласно опросу, в случае дуэли Трамп-Уинфри 48% потенциальных избирателей проголосовали бы на выборах за Уинфри, а 38% — за Трампа. Еще 14% не определились с выбором. Телеведущую поддерживают в гипотетическом противостоянии 76% демократов, 22% республиканцев и 44% независимых избирателей, а Трампа — 66% республиканцев, 12% демократов и 38% независимых.

Насчет того, будет ли Трамп переизбран на второй срок, опрошенные вновь разделились по партийному признаку. Так, две трети республиканцев уверены, что Трамп будет переизбран. При этом 42% демократов считает, что Трамп проиграет выборы 2020 года, а 45% демократов надеются, что Трампу вынесут импичмент еще до следующих выборов.

Опрос 1 тысячи граждан США, заявивших, что будут голосовать в 2020 году, проводился 8-9 января. Статистическая погрешность опроса — плюс-минус 3 процентных пункта.

РИА Новости: последние новости
Мнение: Украина стала "неудобоносимым бременем" для Европы Биометрический контроль на границе с Украиной прошли уже 24 тысячи россиян В ФБР создали рабочую группу по "вмешательству в выборы"
 Ещё 54 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жители Донбасса массово засобирались за рубеж
Самолет Качиньского взорвали изнутри
Подлодки США получили фантастические технологии
Почему Бабаян не родила Державину детей
США придумали новый способ «напугать» Россию
Видео
Танец в халатах вызвал ажиотаж в соцсети
Безумный мир
03:52
Самолет Качиньского взорвали изнутри
Происшествия
00:00
NASA показала панорамный вид из Млечного Пути
Наука и техника
00:00
В РФ грунт провалился под многоэтажкой
Происшествия
00:23
Почему Бабаян не родила Державину детей
Шоу-бизнес
02:49
В Росгвардию призывают учёных
Общество
00:15
Снова внебрачная дочь — теперь у Александра Серова
Шоу-бизнес
00:49
Когда достоят мост Крымский мост
Общество
02:10
Врач, педагог и глава «КамАЗа» возглавили штаб Путина
Общество Политика
00:21
Самолёт без шасси экстренно приземлился в Варшаве
Европа Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение