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Азаров рассказал о планах Киева подорвать газопроводы
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Азаров прокомментировал планы Киева подорвать газопроводы 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: globallookpress.com

Экс-премьер рассказал, что реализовать этот замысел Киеву помешала не боязнь за собственное население, а реакция Германии.

Экс-глава правительства Украины Николай Азаров прокомментировал намерения властей Киева подорвать магистральные газопроводы, которые подают газ из России в Украину и в страны ЕС. Соответствующую запись он сделал на своей странице в соцсети Facebook.

О планах взорвать газопроводы в 2015 году заявил в эфире украинского канала замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак.

Экс-премьер рассказал, что реализовать этот замысел Киеву помешала не боязнь за собственное население, а реакция Германии.

«Взорвать магистральные газопроводы им помешало не то, что сами украинцы в зиму останутся без газа, а жесткая реакция Германии и категорический запрет американской администрации Обамы на эти террористические действия», — заявил Азаров.

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