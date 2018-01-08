Азаров рассказал о планах Киева подорвать газопроводы

Азаров прокомментировал планы Киева подорвать газопроводы

Экс-премьер рассказал, что реализовать этот замысел Киеву помешала не боязнь за собственное население, а реакция Германии.

Экс-глава правительства Украины Николай Азаров прокомментировал намерения властей Киева подорвать магистральные газопроводы, которые подают газ из России в Украину и в страны ЕС. Соответствующую запись он сделал на своей странице в соцсети Facebook.

О планах взорвать газопроводы в 2015 году заявил в эфире украинского канала замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак.

Экс-премьер рассказал, что реализовать этот замысел Киеву помешала не боязнь за собственное население, а реакция Германии.

«Взорвать магистральные газопроводы им помешало не то, что сами украинцы в зиму останутся без газа, а жесткая реакция Германии и категорический запрет американской администрации Обамы на эти террористические действия», — заявил Азаров.