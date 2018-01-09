Трамп планирует переизбираться

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Трамп решил побороться за пост президента на следующих выборах 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: ТАСС

Президент Дональд Трамп намерен снова баллотироваться на пост президента США в 2020 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли.

"Опра Уинфри или кто-то еще — бросит нам на следующих выборах", — отметил заместитель пресс-секретаря. «Им придется противостоять президенту, достижения которого говорят сами за себя», — добавил он.

Трамп победил на выборах в ноябре 2016 года, взяв верх над кандидатом демократов Хиллари Клинтон. Вступил в должность 20 января 2017 года.

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