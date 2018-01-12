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Ким Чен Ын уверен в бесполезности «враждебных санкций»
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Ким Чен Ын заявил о бесполезности «враждебных санкций» 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: EPA

Лидер КНДР провел первое публичное мероприятие, посетив Академию наук Северной Кореи в рамках работы по "управлению на местах".

В ходе визита Ким Чен Ын подчеркнул важность науки и технологий, похвалил ученых, а также заявил о бесполезности введенных против КНДР санкций. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). По информации СМИ, "товарищ Ким Чен Ын осуществил руководство на месте в Академии наук".

"Академия наук является родным домом нашей опоры на собственные силы. В ситуации, когда нам ничего не хватает, когда нам тяжело, наши ученые достигли действительно очень многого для развития экономики нашей страны и повышения уровня жизни народа", — заявил политик.

Он также подчеркнул, что с той наукой, которая есть у КНДР, "для нас нет непреодолимых препятствий, даже если враги будут еще 10 или 100 лет вводить санкции".

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