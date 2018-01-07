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Как отмечают Рождество украинские депутаты
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Вышиванки и застолье: как отмечают Рождество украинские депутаты 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Фото: Facebook.com

Украинские политики в массовом порядке облачаются в вышиванки и делятся фотографиями застолий в социальных сетях.

Украинские политики праздник Рождества встречают не в храмах, а за праздничным столом, облачившись в праздничные вышиванки и не забыв переодеть всех друзей и родственников.

Нардеп Валерий Карпунцов помимо традиционного застолья показал на Facebook рождественское украшение собственного изготовления, которое называется «дидух». Данное украшение — символ будущего урожая и благополучия.

Лидер украинских радикалов из всеукраинского объединения «Свобода» Олег Тягнибок тоже похвастался праздничным застольем, но, в отличие от Карпунцова, нарядился в вышиванку не только сам, но и всех, кто пришел отметить праздник.

Наиболее «атмосферный» праздник продемонстрировал нардеп Владимир Парасюк, который выложил на своей странице в Facebook не только «правильно» одетых гостей, но и насыпанную на пол солому для создания, по всей видимости, атмосферы с праздником и колядками из произведения Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки».

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