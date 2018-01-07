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Трамп готов созвониться с Ким Чен Ыном
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Трамп заявил о готовности созвониться с Ким Чен Ыном 

Газета.Ru
Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов поговорить по телефону с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщает Reuters.

Журналисты спросили американского президента, готово ли он созвониться с северокорейским лидером.

"Абсолютно, я бы сделал это. У меня нет никаких проблем с этим", — сказал Трамп, подчеркнув, что для этого потребуются определенные условия.

Также президент США не стал скромничать, отметив, что "дипломатический прорыв" в северокорейской проблеме является его заслугой.

"Если что-то выйдет из этих переговоров, то это была бы очень важная вещь для всего человечества, это была бы важная вещь для всего мира", — добавил Трамп.

Ранее он поддержал диалог КНДР и Южной Кореи.

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