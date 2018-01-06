Ещё
Умер астронавт Джон Янг
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Умер побывавший на Луне астронавт NASA Джон Янг 

ТАСС 5 часов назад
Фото: NASA / Charlie Duke

Американский астронавт Джон Янг, высаживавшийся на поверхность Луны, скончался на 88-м году жизни. Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в субботу в Twitter.

"Мы опечалены потерей астронавта Джона Янга, ему было 87 лет", — отметили в космическом ведомстве. В нем напомнили, что Янг дважды летал к Луне, ступал на ее поверхность, а также был командиром шаттла "Колумбия", первый пилотируемый полет которого был произведен в 1981 году. "Он [Янг] шесть раз отправлялся в космос в рамках программ "Аполлон", "Джемини" и "Шаттл", — говорится в заявлении.

В биографии Янга, опубликованной на сайте NASA, отмечается, что он был "первым человеком, совершившим полет в космос шесть раз с Земли и семь раз, если считать запуск с Луны". Он был отобран в отряд астронавтов в 1962 году и прекратил работать в NASA в 2004 году. Как отмечает космическое ведомство, после этого "он продолжал выступать за развитие технологий, которые позволят нам жить и работать на Луне и Марсе".

По подсчетам NASA, за свою карьеру Янг находился в космосе примерно 835 часа. Где он скончался, в NASA не уточняют.

ТАСС: последние новости
В Литве обвинили звезду театра и кино Донатаса Баниониса в сотрудничестве с советским КГБ Times: Тереза Мэй может произвести перестановки в кабинете министров 8 января WP: Трамп запросил у Конгресса $18 млрд на ограждение на границе с Мексикой
 Ещё 23 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Боевики вновь атаковали Хмеймим
Сирийские военные массово сдались боевикам
В России выросли пенсии
ВСУ раскрыли подробности о «Грузинском легионе»
Скончалась Нина Талызина
Видео
00:34
Россиянин спас ребенка от акул
00:59
Страдающих ожирением ежей показали на видео
00:45
Сирийские военные массово сдались боевикам
Ближний Восток В мире
00:54
Панда обрадовалась первому снегу
В мире
00:43
Горящий самолет в аэропорту попал на видео
Происшествия
07:42
Грабитель запаниковал в запертом магазине
Происшествия
00:35
Собака покатала сама себя на санках
В мире
00:00
Замерзающих черепах спасают во Флориде
Происшествия
00:00
Лыжники застряли на подъемнике во время бури
Происшествия
00:00
Четыре ДТП подряд произошло на мосту в Москве
Происшествия ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение