Умер астронавт Джон Янг

Умер побывавший на Луне астронавт NASA Джон Янг

Американский астронавт Джон Янг, высаживавшийся на поверхность Луны, скончался на 88-м году жизни. Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в субботу в Twitter.

"Мы опечалены потерей астронавта Джона Янга, ему было 87 лет", — отметили в космическом ведомстве. В нем напомнили, что Янг дважды летал к Луне, ступал на ее поверхность, а также был командиром шаттла "Колумбия", первый пилотируемый полет которого был произведен в 1981 году. "Он [Янг] шесть раз отправлялся в космос в рамках программ "Аполлон", "Джемини" и "Шаттл", — говорится в заявлении.

В биографии Янга, опубликованной на сайте NASA, отмечается, что он был "первым человеком, совершившим полет в космос шесть раз с Земли и семь раз, если считать запуск с Луны". Он был отобран в отряд астронавтов в 1962 году и прекратил работать в NASA в 2004 году. Как отмечает космическое ведомство, после этого "он продолжал выступать за развитие технологий, которые позволят нам жить и работать на Луне и Марсе".

По подсчетам NASA, за свою карьеру Янг находился в космосе примерно 835 часа. Где он скончался, в NASA не уточняют.