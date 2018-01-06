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Умер Тацуро Тоеда
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Умер бывший президент Toyota 

RT на русском 5 часов назад
Фото: AP Photo/Paul Sakuma

Экс-президент японского автоконцерна Toyota Motor Corporation Тацуро Тоёда скончался в возрасте 88 лет от пневмонии. Об этом сообщается на сайте концерна.

Отмечается, что он умер 30 декабря, но объявлено об этом только 6 января.

Церемония прощания была организована близкими родственниками Тоёды. Компания также почтит память бывшего президента.

Тацуро Тоёда — сын основателя Toyota Motor Corporation Киитиро Тоёды. Он возглавлял компанию с 1992 до 1995 год.

Ранее kp.ru сообщало сколько россияне потратили на покупку легковых автомобилей в 2017 году.

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