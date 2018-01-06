В Литве обвинили известного артиста в сотрудничестве с КГБ

Центр изучения геноцида и резистенции жителей Литвы сообщил о том, что известный литовский актер Донатас Банионис (1924-2014) работал на КГБ, сообщает ТАСС.

«В документах КГБ содержится информация о том, что агент «Бронос» был завербован в 1970 году из-за его контактов с зарубежными литовцами, прежде всего — в США», — отмечает Центр изучения геноцида и резистенции. По версии организации актер поставлял КГБ информацию о деятельности литовской эмиграции на Западе.

Как сообщается, перед поездками за рубеж агентов инструктировали о том, какая информация важна для КГБ, с кем общаться и что говорить. По данным организации, Банионис в 1974 году был исключен из агентурного списка.

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Литовские СМИ пишут о том, что стоит провести дополнительное расследование, чтобы разобраться в подлинности документов, на которые ссылаются в организации.