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Украинский суд признал документ из ЛНР
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Суд Одесской области признал документ из ЛНР 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: РИА Новости

Татарбунарский райсуд Одесской области признал документ, выданный в ЛНР. Об этом сообщается на официальном сайте «Судебная власть Украины».

В суд с заявлением о смерти своего супруга обратилась женщина. В документе говорилось, что мужчина погиб 30 сентября 2017 в городе Молодогвардейск Луганской области. В Станично-Луганском отделе государственной регистрации актов гражданского состояния ей отказали в регистрации.

«Основанием для отказа стало то, что предоставленный для регистрации смерти документ, а именно свидетельство о смерти, не является определенным центральным органом исполнительной власти документом», — говорится в сообщении.

«С целью защиты прав и свобод заявителя», решением Татарбунарского районного суда заявление женщины было удовлетворено.

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