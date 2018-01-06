Армия США выпустила симулятор расстрела школьников

Симулятор расстрела школьников выпустила армия США

Группа гейм-разработчиков при поддержке армии США выпустила игру, в которой можно расстреливать школьников.

Как сообщает Gameonline, игра будет называться «EDGE», что в переводе означает «Улучшенная динамическая гео-социальная среда». На кадрах видеозаписи, опубликованной в Youtube, можно наблюдать, что игра фактически является симулятором выживания в экстремальной среде, и шутером.

Причем играть можно не только за спецназ, главная цель которого в этой игре — ликвидация преступника, но и за школьников, и конечно же преступника, у которого тут есть полная свобода действий.

Однако создатели проекта сильно огорчились, как только узнали, что абсолютное большинство игроков стало преследовать не благородные цели, а пожелало играть за преступников, устраивая в игре настоящий виртуальный терроризм.