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Болгарские сепаратисты начали восстание
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Потомственные болгарские сепаратисты начали новое восстание 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: РИА Новости

Жители трех регионов на северо-западе Болгарии намерены присоединиться к Румынии. Об этом сообщает болгарский канал «Нова телевизия».

В областях Видин, Враца и Монтана уже начался сбор подписей за провозглашение независимости, чтобы затем обратиться к румынским властям с просьбой войти в состав страны.

«На северо-западе мы, как известно, являемся бойцами», — отметил инициатор сбора Борис Каменов, напомнив, что жители указанных трех регионов были организаторами восстания 1876 года против Османской империи.

Каменов рассказал, что одной из причин такого решения является высокий уровень коррупции в Болгарии. «Их [румынская] судебная система гораздо демократичнее и реформированнее», — пояснил он. Также, по его словам, местных жителей не устраивает высокий уровень безработицы, из-за которого им приходится уезжать в другие регионы в поисках заработка.

В середине декабря сообщалось, что власти Молдавии официально признали румынский государственным языком. Ранее в в основном законе страны было прописано, что государственным является «молдавский язык, функционирующий на основе латинской графики».

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