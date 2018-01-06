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В США назван кандидат на место Трампа
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СМИ: в книге о Белом доме упоминается, кто хочет занять место Трампа 

Газета.Ru 54 минуты назад
Фото: Reuters

В книге Майкла Вольфа "Огонь и ярость: в коридорах Белого дома Трампа" говорится о том, что постоянный представитель США при ООН Никки Хейли рассматривает себя как возможного кандидата на пост главы государства, передает The Times of India.

Сообщается, что помимо Хейли, ее кандидатуру рассматривают многие лица из окружения президента США Дональда Трампа, считая, что она амбициознее и умнее действующего главы государства.

По словам Вольфа, Хейли решила, что "правление Трампа продлится, в лучшем случае, один срок", и что она сможет вступить в борьбу за пост главы государства.

Ранее сообщалось, что Вольф отверг обвинения Трампа.

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