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Порошенко поблагодарил Героя Украины за сданную Саур-Могилу
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Порошенко поблагодарил Героя Украины за сданную Саур-Могилу 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости

Президент Украины Петр-Порошенко поздравил комбата 95-й бригады ВСУ с военными достижениями. Об этом глава государства написал в своем микроблоге в Twitter.

​"Приветствую командира батальона 95-й отдельной аэромобильной бригады, Героя Украины Игоря Герасименко с 34-летием. Именно под его руководством удалось удержать стратегически важные точки — курган Саур-могилу и гору Карачун. Благодарен нашему Герою за несгибаемый дух и волю к победе", — написал Порошенко.

Саур-Могила — курган в Шахтерском районе Донецкой области, стратегически важная высота, позволяющая контролировать большой участок российско-украинской границы. В августе 2014 года она находилась под контролем ВСУ менее двух недель, после чего была оставлена в ходе наступления ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики.

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