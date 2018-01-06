Ещё
В Эстонии решили снести советский мемориал Маарьямяэ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Эстонии решили снести советский мемориал в Таллине 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: РИА Новости

Министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу сообщил, что власти страны намерены снести мемориал Маарьямяэ. Как пояснил чиновник, причиной такого решения стала угроза обрушения, передает ТАСС.

«Если придут к мнению, что правомочно убрать элементы советского времени, то надо это обдумать. Вопрос в том, чтобы мемориал не был опасным, и, если необходимо, придется что-то забетонировать или снести», — заявил Рейнсалу.

Министр добавил, что для сохранения памятника необходим один миллион евро. При этом заметил, что мемориал и расположенные вокруг него художественные объекты не внесены в регистр памятников. «Для меня в них нет святыни», — добавил он.

Мемориальный комплекс Маарьямяэ представляет собой несколько памятников. Центральный объект — обелиск высотой 35 м, установленный в честь Ледового похода, когда в 1918 году морякам Балтийского флота удалось переправить суда с ценным грузом через Финляндию в российский Кронштадт из оккупированной кайзеровской Германией Эстонии. На церемониальной площади, которая был построена в 1975 году, воздвигнута скульптурная композиция «Негаснущее пламя». Она представляет собой две высеченные в доломитовой стене ладони, которые согревались о пламя горевшего здесь в советские годы Вечного огня. На площади перед обелиском во времена СССР проводились военные парады.

Lenta.ru: последние новости
Потомственные болгарские сепаратисты начали новое восстание Порошенко поблагодарил Героя Украины за поражение в Донбассе Голая активистка Femen потрясла грудью за ядерную безопасность
 Ещё 17 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США пригрозили Москве «огромными издержками»
Поклонская рассказала о своем гражданстве
Пенсионерка умерла после 5 часов в очереди в больнице
ФСБ задержала вымогавшего у МВД миллион рублей
Обиженная поклонница набросилась на Киркорова в Майами
Видео
00:54
Панда обрадовалась первому снегу
В мире
00:35
Собака покатала сама себя на санках
В мире
00:00
Замерзающих черепах спасают во Флориде
Происшествия
00:00
Лыжники застряли на подъемнике во время бури
Происшествия
00:00
Четыре ДТП подряд произошло на мосту в Москве
Происшествия ДТП
Ограждение стадиона рухнуло во время матча в Кувейте
Происшествия Футбол
03:32
Пентагон опубликовал видео перехвата Су-30
Армия Войска
02:08
Лиса попыталась утащить у рыбака мешок с уловом
00:51
Волгоградец проехался на авто без колеса
00:21
«Мистер Большая Кнопка»: активисты изобразили Трампа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение